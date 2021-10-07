ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"

Дело о "Межигорье" касается сделки 2007 года.

ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"
Фото: ЕPA/UPG

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу по делу о "Межигорье".

Решением от 7 октября Виктора Януковича арестовали.

"Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть за его (Януковича, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.

Напомним, 25 августа ВАКС предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно Януковича и его сына.

27 августа суд удовлетворил ходатайство защиты о повторном вызове Янукович путем публикации повестки в СМИ и на сайте Офиса генерального прокурора и отложил рассмотрение дела на октябрь.

Экс-президент Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины. Действия его сына квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 УК Украины. По версии правоохранительных органов, действия подозреваемых привели к незаконному присвоению комплекса сооружений на территории Вышгородского района.

Дело о "Межигорье" касается сделки 2007 года, когда Виктор Янукович, который возглавлял Кабинет Министров, передал резиденцию в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой «Мединвесттрейд». Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Через два месяца - в ноябре 2007 года - компания «Мединвесттрейд» продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит".

"Межигорье" было домом для Януковича в его побега из Украины.

Виктор Янукович стал единственным президентом в Украине, который не только был досрочно отстранен от поста, но и лишен звания президента Украины.

Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

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