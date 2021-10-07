Зеленский уволил посла Украины в Австралии
Николай Кулинич представлял государство в Канберре шесть лет.
Президент Украины Владимир Зеленский освободил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австралии Николая Кулинича, который занимал эту должность шесть лет - с осени 2015-го.
Об этом сообщается в указе №523/2021 от 6 октября.
В этот же день было освобождено послов в Бразилии, Таджикистане, Египте, Литве и Армении.
Также Зеленский назначил посла Украины в Кении Андрея Праведника по совместительству послом в Руанде, а посла в Мексике Оксану Драмарецкую по совместительству послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.
Посол в Нигерии Валерий Кирдода по совместительству стал послом в Камеруне.
Напомним, что посол Николай Кулинич в 2013-2015 годах и 2003-2007 годах возглавлял Дипломатическую академию, а в перерыве между тем занимал должность посла Украины в Японии.