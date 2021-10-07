Зеленский уволил посла Украины в Австралии

Николай Кулинич представлял государство в Канберре шесть лет.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австралии Николая Кулинича, который занимал эту должность шесть лет - с осени 2015-го.

Об этом сообщается в указе №523/2021 от 6 октября.

В этот же день было освобождено послов в Бразилии , Таджикистане, Египте, Литве и Армении.

Также Зеленский назначил посла Украины в Кении Андрея Праведника по совместительству послом в Руанде, а посла в Мексике Оксану Драмарецкую по совместительству послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

Посол в Нигерии Валерий Кирдода по совместительству стал послом в Камеруне.

Напомним, что посол Николай Кулинич в 2013-2015 годах и 2003-2007 годах возглавлял Дипломатическую академию, а в перерыве между тем занимал должность посла Украины в Японии.