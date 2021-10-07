Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку

В Грузинской православной церкви считают, что голодание "не христианский поступок".

Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
Патріарх Грузії Ілля II
Фото: pravoslavie.ru

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II направил своего секретаря в Руставскую тюрьму для встречи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, чтобы попросить и убедить его прекратить начатую в прошлую пятницу голодовку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по благословению католикоса-патриарха Грузии Илии II его секретарь, диакон Микаэл Ботковели встретился с Саакашвили в Руставском пенитенциарном заведении и передал ему благословение католикоса-патриарха. От имени Церкви была передана просьба прекратить голодовку, потому что это не христианский поступок", - говорится в сообщении патриархии Грузии.

Агентство "Новости-Грузия" сообщает, что встреча Ботковели с Саакашвили длилась около трех часов. Как отмечается, секретарь патриарха также провел переговоры с адвокатами экс-президента. Сам Ботковели после встречи не сообщил никаких деталей журналистам.

Накануне некоторые сторонники Саакашвили обратились к Грузинской православной церкви и ее предстоятеля с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку.

Напомним, бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины на родину, где 1 октября его задержали. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.

Саакашвили объявил голодовку, поскольку считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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