"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции

Депутат рассказал, что ему предложили написать заявление "по собственному желанию".

Депутат от "Слуги народа" Василий Мокан, который голосовал против отстранения спикера Совета Дмитрия Разумкова, ожидает "конструктивного" решения фракции.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент LB.ua.

Мокан заявил, что он готов к исключению и дальнейшей работы в статусе внефракционного.

"Я на самом деле имел разговор на эту тему в Трускавце... и озвучил свою позицию еще там. Во-первых, я считаю, что для этого нет тех правовых оснований, предусмотренных законодательством, а политика превалирует над правовыми аргументами... Во вторых, я не только имею дружеские отношения с Дмитрием Александровичем, я считаю, что он нормально и хорошо выполнял свои полномочия главы Верховной Рад", - пояснил депутат.

Мокан также рассказал, что руководитель фракции Давид Арахамия предлагал ему написать заявление о выходе по собственному желанию.

Отметим, что против отставки Разумкова с "Слуги народа" также проголосовала нардепка Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева и Нелли Яковлева.

Воздержались "слуги" Александр Бакумов, Дмитрий Гурин, Валерий Божик, Дмитрий Микиша. Не голосовали Ольга Коваль, Михаил Крячко, Роман Соха, Роман Бабий, Максим Бужанский, Алина Загоруйко, Николай Сольский.

Напомним, сегодня Рада отправила Разумкова в отставку. Перед голосованием депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что фракция даст не менее 200 голосов за отставку спикера. Она также отметила, что позже фракция рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов депутатов, которые не проголосуют за отставку Разумкова.

Депутаты все же отозвали спикера с должности 284 голосами. "Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарнисть" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.