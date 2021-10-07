Депутаты предложили пять кандидатур на должность спикера Рады

Депутатские фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность главы Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, фракция "Слуга народа" делегировала на этот пост действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка,"Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а также член фракции " ЕС " Алексей Гончаренко предложил на эту должность внефракционного депутата Гео Лероса, а тот, в свою очередь, выдвинул кандидатуру Гончаренко.

После этого вице-спикерка Елена Кондратюк объявила перерыв на полчаса, "чтобы аппарат Верховной Рады смог подготовить информацию об этих кандидатах и предоставить ее народным депутатам".

Напомним, Разумков поссорился с партией, которая делегировала его на должность спикера Верховной Рады, и сегодня парламент отправил его в отставку. За отдали голоса 284 народных депутата. "Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарнисть" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.

Комментируя голосования "Батькивщины" вместе с "слугой народа" и депутатскими группами, Разумков заявил, что в Раде "может появиться новая коалиция" - "СНБ".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Стефанчук есть в шорт-листе кандидатов на должность спикера ВР вместо Разумкова, но он не единственный кандидат. В то же время Арахамия говорил, что голосование будет в пятницу, ведь Аппарату надо успеть подготовить документы.

6 октября, президент Зеленский своим указом освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде.