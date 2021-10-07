Соболев пояснил голосование "Батькивщины" за отставку Разумкова

Депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, почему депутаты его политсилы голосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Пока здесь сидит парламентское большинство в составе "Слуг народа" и двух групп, здесь ничего не изменится", - заявил он журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

Соболев рассказал, что накануне разговаривал с Разумковым о нарушении регламента.

"Я вчера лично подошел к Разумкову, мои коллеги с ним общались. Мы спросили: "есть ли нарушение регламента, вы будете подавать в суд?" Он говорит: "Нет, я хочу, чтобы эта ситуация была доведена до абсурда, я - за то, чтобы было голосование в таких условиях"", - отметил Соболев.

Он отметил, что по его мнению, Разумков - наиболее подготовленный политик для должности спикера, однако, когда им руководит монобольшинство, его делают "виновным во всем".

"Если брать и сравнивать Разумков, Стефанчук и Корниенко... Мы прекрасно понимаем, что Разумков и подготовлен гораздо лучше. Он имел хоть какие-то понятия о нравственности, чести... Но, простите, когда им руководит это большинство... Оказывается, Разумков виноват во всем", - отметил Соболев.

"Это не абсурд - это крах монобольшинства", - сказал нардеп в ответ на вопрос журналистов, почему его фракция все же проголосовала "за этот абсурд".

При этом Соболев добавил, что "Батькивщина" не будет голосовать за назначение спикером Верховной Рады представителя от "Слуги народа".

Напомним, сегодня Рада отозвала с должности спикера Разумкова. За отдали голоса 284 народных депутата. "Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарнисть" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее "- 19, внефракционные - 6.

Комментируя голосования "Батькивщины" вместе со "слугой народа" и депутатскими группами, Разумков заявил, что в Раде "может появиться новая коалиция" - "СНБ".

Позже Разумков также рассказал, что коллеги ему предлагали обжаловать в суде нарушение регламента во время голосования за его отставку. "Я не буду этого делать. Я надеюсь, что следующий (спикер, - ред.) будет соблюдать регламент, как это делал я", - ответил Разумков. При этом он отметил, что "готов вернуться, чтобы делать то, что делал".