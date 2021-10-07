Отставка спикера с нарушениями регламента - это шаг к разрушению независимости парламента - "Голос"

Депутаты, которые голосовали за отставку Дмитрия Разумкова, пошли на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении партии «Голос», обнародованном на официальном сайте.

"Мы, в «Голосе», считаем, что отставка спикера - это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в личности спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. За ту неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису президента вице-спикер просто сломал парламент через колено", - отметили в «Голосе».

Отставку Разумкова там считают свидетельством концентрации всей власти в руках Банковой, что значительно усложнит работу оппозиции и негативно повлияет и на другие процессы в государстве.

"Избиратели, в частности, партии «Голос», хотят, чтобы мы качественно выполняли программу, защищали их права и интересы. Сейчас оппозиция практически не будет иметь возможностей выполнять свою работу. К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. «Голос» категорически осуждает участие в узурпации власти", - говорится в заявлении.