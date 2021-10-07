Разумков: "Если говорить об идеологии, то мне ближе умеренный консерватизм"

"Это - реформы в государстве ... Но не безумные, а продуманные и стратегические".

Дмитрий Разумков, которого сегодня Верховная Рада отозвала с должности спикера, объяснил, какая идеология ему ближе.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Вы говорите об электоральной нише, а я - об идеологии. Если мы говорим об идеологии, то мне ближе всего так называемый умеренный консерватизм. Это - реформы в государстве ... Но не безумные, а продуманные и стратегические, с сохранением тех социальных стандартов, которые есть сегодня", - отметил Разумков.

Он также добавил, что Украина - достаточно сильно социально зависимое государство.

"У нас есть большой пласт населения, который не сможет пройти все те вызовы, которые есть ... Особенно, например, отопительный сезон и много других вещей ..", - сказал Разумков.

"Я считаю, что мы должны максимально открывать экономику и делать ее рыночной. Но ключевые вопросы, ключевые стратегические объекты должны оставаться в собственности государства. То, чем не может нормально управлять государство - там может быть приватизация. Но у нас крайности - или все, или ничего", - добавил он.

Напомним, ранее Разумков заявил, что планирует сформировать собственную команду после отзыва с должности спикера парламента.