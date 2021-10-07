Разумков заявил, что "готов вернуться, чтобы делать то, что делал"

"Не бывает же, чтобы все были плохими, кто-то должен оставаться хорошим".

Разумков заявил, что "готов вернуться, чтобы делать то, что делал"
Фото: Анна Стешенко

Дмитрий Разумков, которого сегодня отправили в отставку с должности спикера Верховной Рады, готов вернуться на должность, "чтобы делать то, что делал".

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

На вопрос, почему с должностей уходят те, кого президент Владимир Зеленский ранее называл "своими", Разумков ответил: "Такова жизнь".

"Смотрите, многие были перечислены (те, кто ушел с должностей, - ред.) ... Не бывает же, чтобы все были плохими, кто-то должен оставаться хорошим", - сказал он, отметив, что готов вернуться на должность главы парламента , "если будет 226 голосов".

"Для того, чтобы просто вернуться - нет. Чтобы делать то, что делал - да. Или сюда, или на другую должность ... для того, чтобы делать то, что мы обещали делать", - добавил Разумков.

Он также рассказал, что коллеги ему предлагали обжаловать в суде нарушение регламента Рады во время голосования за его отставку.

"Я не буду этого делать. Я надеюсь, что следующий (спикер, - ред.) будет соблюдать регламент, как это делал я", - добавил Разумков.

Напомним, сегодня Верховная Рада отозвала с должности спикера Разумкова. "За" отдали голоса 284 народных депутата. "Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарность" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Довира" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.

Комментируя голосование "Батькивщины" вместе со "слугой народа" и депутатскими группами, Разумков заявил, что в Раде "может появиться новая коалиция" - "СНБ".

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