Разумков: в Раде появилась новая коалиция - "СНБ"

Экс-спикер Рады прокомментировал голосование "Батькивщины" вместе со "слугой народа" за его отставку.

После отстранения от должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал голосование "Батькивщины" вместе со "слугой народа" и депутатскими группами за его отставку.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"О голосовании "Батькывщиной"... Я знал эту информацию - что они проголосуют. Но мы видим в Раде новую коалицию - "Слуга народа" и "Батькивщина". "СНБ" будет", - сказал Разумков.

Он также отметил, что еще не видел результатов голосования.

Напомним, Верховная Рада отозвала с должности спикера Разумкова. За отдали голоса 284 народных депутата: "Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарнисть" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.