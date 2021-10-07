Верховная Рада отозвала с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (обновлено)

Верховная Рада отозвала с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. За отдали голоса 284 народных депутата.

"Слуги народа" дали 215 голосов, ОПЗЖ - 0, "Евросолидарнисть" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Председательствует на заседании нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев. Выбрать председательствующим можно было только депутата, который не ставил подпись за рассмотрение отзыва спикера в подписных листах. Разумков и Стефанчук не могут проводить этот вопрос из-за конфликта интересов.

Гетманцев в президиуме сел на место Стефанчука.

Данил Гетманцев

Перед рассмотрением глава фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что отчет Разумкова о работе поступил только в 9:08.

Сам Разумков после запуска процедуры его отзыва говорил, что процесс должен происходить по регламенту, то есть занять до 10 дней. Согласно процедуре, спикер и Счетная палата должны предоставить отчеты о работе и выполнения бюджета за два дня до голосования за отставку. Однако в регламентном комитете сказали, что дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада. Поэтому изменение спикера, по мнению комитета, вполне реальное на этой пленарной неделе.

30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Разумкову с просьбой распорядиться выдать подписные листы относительно рассмотрения вопроса его отзыва.

Разумков сказал, что медлить не будет, и уже в тот же день Арахамия получил подписные листы, при этом дважды - сначала он обратился за ними от имени фракции, а затем - от своего собственного.

Двигателем, но не причиной для сбора подписей стала позиция Разумкова по антиолигархическому законопроекту. 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции через коронавирус, выступил против. В конце концов документ внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Подписи "слуги народа" за рассмотрение отставки собирали в Трускавце на заседании фракции. При этом самого Разумкова на большое заседание фракции не пригласили - мол, он уже не член фракции, поэтому и не должен присутствовать. Впрочем, в Трускавец поехал Руслан Стефанчук - первый вице-спикер парламента. Его присутствие "слуги" объяснили тем, что Стефанчук должен отчитываться об успехах "троек".

В первый день Трускавца Давид Арахамия намекнул, что взятые подписные листы не означают, что вопрос будут выносить на рассмотрение.

Но после завершения заседания фракции события вокруг Разумкова начали развиваться быстро. Президент Владимир Зеленский сказал, что эта ситуация есть внутрипартийной, но спикер, мол, нацеленный на собственный политический проект, поэтому партия, которая делегировала его на должность спикера ВР имеет право инициировать и отзыв с этой должности.

Разумков, который не мог высказаться на заседании в Трускавце, пригласил "слуг" встретиться в понедельник в Киеве , однако ему отказали.

После этого на согласительном совете в понедельник между Разумковым и "слугами" возник спор из-за внесения предложений в расписание пленарной недели. Спикер отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

Во вторник Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях. Решение отстранить объяснили тем, что Разумков в понедельник якобы нарушил Регламент, когда отказался ставить на голосование предложения "слуг народа". Председательствующим после отстранения стал Стефанчук.

Однако вице-спикер парламента Елена Кондратюк и некоторые оппозиционные фракции заявили, что отстранить председательствующего можно только за нарушение Регламента, которое состоялось сегодня, а не накануне. Таким образом отстранение Разумкова противоречит нормам закона.

Из-за этого "Евросолидарнисть" и "Голос" трижды инициировали голосование за отстранение Стефанчука, который стал председательствовать, ведь, по их утверждению, он делает это с нарушением из-за незаконности отстранения Разумкова. Впрочем ни разу нужного количества голосов за устранение Стефанчука не собралось.

Сам Стефанчук, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, есть в шорт-листе кандидатов на должность спикера ВР, но он не единственный кандидат. Вице-спикером могут назначить председателя партии СН Александра Корниенко.