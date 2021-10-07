Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
За нарушение закона может грозить уголовная ответственность.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 октября, подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует о последовательной позиции Президента и нашего государства по недопущению в Украине такого позорного явления, как антисемитизм", - говорится в сообщении.
Закон о запрете антисемитизма содержит шесть статей, большинство из которых состоят из одного предложения.
Он определяет антисемитизм как "определенное восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям".
Проявлениями антисемитизма, по закону, являются:
- отрицание в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;
- высказывание ложных утверждений, ненавистнических и ожесточающих заявлений о лицах еврейского происхождения;
- публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
- отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)
- изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
- умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;
- умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения, по мотивам антисемитизма;
- нетерпимость к лицам нееврейского происхождения, которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
- призывы к антисемитизму.
Согласно закону, все виды и проявления антисемитизма в Украине запрещаются. Лица, виновные в нарушении требований данного закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Статья 161 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В рекомендациях Комитета министров Совета Европы от 1997 года указано, что антисемитизм является одной из многих форм "разжигания ненависти".
Напомним, что 5-6 октября в Украине с визитом находился президент Израиля Ицхак Герцог. Во время брифинга после встречи с Владимиром Зеленским он отдельно поблагодарил за принятие этого закона.