Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

За нарушение закона может грозить уголовная ответственность.

Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Фото: mintrans.news

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 октября, подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует о последовательной позиции Президента и нашего государства по недопущению в Украине такого позорного явления, как антисемитизм", - говорится в сообщении.

Закон о запрете антисемитизма содержит шесть статей, большинство из которых состоят из одного предложения.

Он определяет антисемитизм как "определенное восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям".

Проявлениями антисемитизма, по закону, являются:

  • отрицание в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;
  • высказывание ложных утверждений, ненавистнических и ожесточающих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения, по мотивам антисемитизма;
  • нетерпимость к лицам нееврейского происхождения, которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

Согласно закону, все виды и проявления антисемитизма в Украине запрещаются. Лица, виновные в нарушении требований данного закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Статья 161 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В рекомендациях Комитета министров Совета Европы от 1997 года указано, что антисемитизм является одной из многих форм "разжигания ненависти".

Напомним, что 5-6 октября в Украине с визитом находился президент Израиля Ицхак Герцог. Во время брифинга после встречи с Владимиром Зеленским он отдельно поблагодарил за принятие этого закона.

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