Шмыгаль заявил, что Украина договорилась с МВФ о продлении программы stand by

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина почти договорилась с Международным валютным фондом о продлении кредитной программы stand by.

Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума.

"Сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продлении нашей программы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года. Предыдущий виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину завершился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

В сентябре 2021 года миссия МВФ начала новый виртуальный визит в Украину для пересмотра кредитной программы.