"Слуга народа" делегирует Стефанчука на должность главы Верховной Рады и Корниенко – на вице-спикера

Голосование за новый президиум состоится уже сегодня.

Фракция "Слуга народа" делегирует Руслана Стефанчука на должность главы Верховной Рады и главу партии СН Александра Корниенко – на вице-спикера.

Об этом по результатам заседания фракции сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

"Большинством голосов народных депутатов на должность Главы Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность Первого заместителя Главы парламента принято решение делегировать председателя партии «Слуги Народа» Александра Корниенко", – отметила она.

Голосование за назначение состоится сегодня, после перерыва в работе парламента.

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Стефанчук есть в шорт-листе кандидатов на должность спикера ВР, но он не единственный кандидат. В то же время Арахамия говорил, что голосование будет в пятницу, ведь Аппарату надо успеть подготовить документы.

Напомним, Дмитрия Разумкова 284 голосами отправили в отставку с должности главы парламента. "Слуги народа" дали 215 голосов.