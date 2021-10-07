Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - с подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.

На вооруженные провокации боевиков ВСУ открывали огонь в ответ и вынудили их прекратить огневую активность. По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в среду, 6 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

5 октября в районе проведения ООС зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, дважды из которых - с применением запрещенного "Минском" вооружения. Вследствие вражеских обстрелов ранено украинского бойца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боецНа Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец
Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"
На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи ВодяногоНа Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе украинский военный получил осколочное ранениеНа Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"
На Донбассе ранены два бойца ВСУНа Донбассе ранены два бойца ВСУ
За сутки на Донбассе погиб военный ВСУ, еще один - раненЗа сутки на Донбассе погиб военный ВСУ, еще один - ранен
Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала в Крыму, - правозащитникиОккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала в Крыму, - правозащитники
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости