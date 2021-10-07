Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе

За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - с подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.

На вооруженные провокации боевиков ВСУ открывали огонь в ответ и вынудили их прекратить огневую активность. По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в среду, 6 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

5 октября в районе проведения ООС зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, дважды из которых - с применением запрещенного "Минском" вооружения. Вследствие вражеских обстрелов ранено украинского бойца.