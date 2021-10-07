НАБУ раскрыло детали нового уголовного дела Труханова

Мэру инкриминировали участие в преступной организации и махинации с землей.

В уголовном деле, підозрюваним у якій 6 жовтня став мер Одеси Геннадій Труханов, фигурируют еще 15 человек. По версии следствия, они нанесли почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Им инкриминировали незаконное завладение активами территориальной общины Одессы и отмывание незаконно полученных денег. По версии следствия, десятеро из них входили в преступную организацию, а остальные были соучастниками.

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Несколько подозреваемых уже фигурируют в других уголовных делах, касающихся Одессы. Это, в частности, дело о покупке по завышенным ценам здания завода "Краян" и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище "Западное".

По мнению следствия, из-за действий подозреваемых в течение 2016-2019 года одесская община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Земля предоставлялась под застройку в обход конкурсов.

По версии правоохранителей, члены преступной организации получали от застройщика реальную стоимость права застройки (100-200 млн грн за участок) и за это гарантировали ему право на застройку участка (суперфиций) "фактически даром".

В НАБУ заявили, что преступная организация применяла конспиративные и контрразведывательные действия, вербовала новых членов с допросом на полиграфе, использовала защищенные каналы связи, проводила встречи в помещениях с усиленной защитой.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч.4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Главный фигурант не Труханов. Он вместе с еще одним подозреваемым находится за границей и подозрение получил заочно.

Напомним, что это не первое уголовное дело для Труханова.

В частности, он обвиняется в завладении 92 млн грн бюджетных средств в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене. В 2019 году Малиновский райсуд Одессы оправдал Труханова, но апелляционная палата ВАКС отменила этот приговор.

Его также обвиняли в недостоверном декларировании, но ВАКСу пришлось закрыть два дела по этой статье после того, как Конституционный Суд признал ее положения неконституционными.