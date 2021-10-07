В правительственном квартале собрался митинг профсоюзов

Сегодня в Киеве возле Кабинета министров проходит митинг профсоюзов в защиту трудовых прав работников во всех регионах страны.

Ранее, 14 сентября, на заседании Президиума Федерации профсоюзов Украины был утвержден План мероприятий ФПУ к Всемирному дню действий за достойный труд, Дню профсоюзов и Международному дню борьбы с бедностью. Также было одобрено заявление Президиума, его текст будет направлено в органы государственной власти и СПО работодателей и обнародовано позже.

Представители профсоюзов выступают против законопроектов № 5371 и №5388 и призывают вернуть их на рассмотрение НТСЕР.

Фото: Олег Базар

"Как нам стало известно, на согласительном совете Верховной Рады Украина в повестку дня первого осеннего заседания парламента были внесены антитрудовые законопроекты: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно дерегуляции трудовых отношений» №5371 и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность» №5388, нарушающих конституционные права работников и их представителей профсоюзов. И это несмотря на то, что ФПУ и национальные профобъединения, неоднократно доводили до Президента, Правительства Украины, руководителей парламентских фракций и групп свою позицию по неприятию работниками крайних форм либерализации трудовых отношений ", - объяснял глава СПО объединений профсоюзов, глава ФПУ Григорий Осовой.

Фото: Олег Базар