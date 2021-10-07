Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"

Мажоритарщик от "Батькивщины" рассказал, что будет голосовать за отставку Разумкова.

Народный депутат фракции "Батькивщина", мажоритарщик Антон Яценко, избранный по 200 округу Черкасской области, будет голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Я лично его считаю преступником и буду голосовать. А видели эти протесты ("ФОПы") продолжаются уже год... как раз из-за этой его поправки...", - сказал Яценко.

Нардеп также отметил, что никаких "наград" за голосование ему не предлагали, а сам он не просил денег на свой округ.

"Деньги всем нужны - я пошучу... Однако, я не просил ничего на округ. Я в оппозиции, мне никто ничего не даст... К сожалению, денег нет", - добавил Яценко.

Напомним, Разумков поссорился с партией, которая делегировала его на должность спикера Верховной Рады. 5 октября его отстранили от ведения пленарных заседаний, а после этого Совет запустил процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за снятие Разумкова внесли в повестку дня на четверг, 7 октября. Сам спикер говорил, что процедура должна происходить по регламенту, то есть занять до 10 дней. Согласно процедуре, спикер и Счетная палата должны предоставить отчеты о работе и выполнении бюджета за два дня до голосования за отставку. Однако в регламентном комитете сказали, что дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада.

Голосование за назначение нового спикера Рады и первого вице-спикера состоится в пятницу.