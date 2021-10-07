Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"

Мажоритарщик от "Батькивщины" рассказал, что будет голосовать за отставку Разумкова.

Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"
Фото: Прес-служба Антона Яценка

Народный депутат фракции "Батькивщина", мажоритарщик Антон Яценко, избранный по 200 округу Черкасской области, будет голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Я лично его считаю преступником и буду голосовать. А видели эти протесты ("ФОПы") продолжаются уже год... как раз из-за этой его поправки...", - сказал Яценко.

Нардеп также отметил, что никаких "наград" за голосование ему не предлагали, а сам он не просил денег на свой округ.

"Деньги всем нужны - я пошучу... Однако, я не просил ничего на округ. Я в оппозиции, мне никто ничего не даст... К сожалению, денег нет", - добавил Яценко.

Напомним, Разумков поссорился с партией, которая делегировала его на должность спикера Верховной Рады. 5 октября его отстранили от ведения пленарных заседаний, а после этого Совет запустил процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за снятие Разумкова внесли в повестку дня на четверг, 7 октября. Сам спикер говорил, что процедура должна происходить по регламенту, то есть занять до 10 дней. Согласно процедуре, спикер и Счетная палата должны предоставить отчеты о работе и выполнении бюджета за два дня до голосования за отставку. Однако в регламентном комитете сказали, что дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада.

Голосование за назначение нового спикера Рады и первого вице-спикера состоится в пятницу.

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