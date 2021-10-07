Полиция вручила подозрение руководству Укрэксимбанка

Полицейские вручили руководству Укрэксимбанка сообщение о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что работникам банка грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В полиции уточнили, что сегодня, 7 октября, полицейские и работники прокуратуры вручили подозрение двум должностным лицам банка.

"Кроме того дознаватели вместе с процессуальными руководителями изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, опубликованном журналистами и причастность других лиц. По результатам проверки их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация", - добавили правоохранители.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у главы правления банка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело. Сейчас сведения в ЕРДР внесены по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" (влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, если такие действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала пыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако, после того как было обнародовано видео, Мецгера было отстранено от должности на время внутренней проверки. Позже он извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

6 октября пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по делу нападения на журналистов подготовили две подозрения.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".