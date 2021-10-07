Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде

Первый вице-спикер - главный претендент на должность главы парламента.

Президент Владимир Зеленский освободил Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде.

Об этом говорится в указе №522/2021 от 6 октября.

Стефанчук был представителем Зеленского в украинском парламенте с мая 2019 года.

Пока он является первым вице-спикером Верховной Рады, но в ближайшее время, скорее всего, будет избран главой парламента вместо Дмитрия Разумкова.

Напомним, что Разумков поссорился с партией, которая делегировала его на должность главы Верховной Рады, и в течение четверга-пятницы парламент получит нового руководителя.