"Слуга народа" даст не менее 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук

Позже фракция рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов депутатов, которые сегодня не проголосуют.

Фракция "Слуга народа" даст не менее 200 голосов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Евгения Кравчук, передает корреспондент LB.ua.

По ее словам, фракция сегодня проведет заседание по выдвижению на должность спикера Совета Руслана Стефанчука и первого вице-спикера - Александра Корниенко.

Позже фракция рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов депутатов, которые сегодня не проголосуют за отставку Разумкова. Сейчас речь идет об исключении депутата Людмилы Буймистер.

"Мы будем это позже обсуждать (исключение нардепов, - ред.). Насколько я знаю... на повестке дня уже заявлялся вопрос об исключении Буймистер", - отметила Кравчук.

Напомним, 5 октября Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний, а затем запустила процесс отзыва его с должности спикера. Голосование за снятие Разумкова внесли в повестку дня на четверг, 7 октября. Сам спикер говорил, что процедура должна происходить по регламенту, то есть занять до 10 дней. Согласно процедуре, спикер и Счетная палата должны предоставить отчеты о работе и выполнения бюджета за два дня до голосования за отставку. Однако в регламентном комитете сказали, что дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада.

Голосование за назначение нового спикера Рады и первого вице-спикера состоится в пятницу.