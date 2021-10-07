В Беларуси арестовали 136 человек "за циничные комментарии" о смерти сотрудника КГБ

Следственный комитет и заявил, что задержанные якобы пытались "хайповать" на смерти силовика во время перестрелки с программистом.

В Беларуси 136 человек арестованы за комментарии в социальных сетях о гибели сотрудника КГБ и программиста Андрея Зельцера.

Об этом сообщается в Telegtam-канале Следственного комитета Беларуси.

"В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и кажущуюся безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение другой социальной розни или вражды по признаку иной социальной принадлежности) и ст. 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь .

"Подозреваемыми в уголовном деле есть 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действий и предъявления обвинения", - сообщили в СК.

Напомним, 28 сентября в Минске сотрудники КГБ Беларуси застрелили программиста компании EPAM Андрея Зельцера после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника. Погибший силовик вместе с другими сотрудниками КГБ пытались взломать дверь в квартиру Зельцера во время отработки адреса, по которому "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Андрей Зельцер был женат, имел сына.

По версии белорусских властей, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, после чего был убит ответным огнем. Противники этой версии считают, что Федосюка могли застрелить его напарники по ошибке.

По состоянию на 4 октября белорусские силовики задержали более 110 человек, что оставляли оскорбительные комментарии в интернете по поводу гибели сотрудника КГБ. Как сообщает белорусская правозащитная организация "Вясна", с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей. Количество задержанных постоянно уточняется.