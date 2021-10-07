В Беларуси арестовали 136 человек "за циничные комментарии" о смерти сотрудника КГБ

Следственный комитет и заявил, что задержанные якобы пытались "хайповать" на смерти силовика во время перестрелки с программистом.

В Беларуси арестовали 136 человек "за циничные комментарии" о смерти сотрудника КГБ

В Беларуси 136 человек арестованы за комментарии в социальных сетях о гибели сотрудника КГБ и программиста Андрея Зельцера.

Об этом сообщается в Telegtam-канале Следственного комитета Беларуси.

"В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и кажущуюся безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение другой социальной розни или вражды по признаку иной социальной принадлежности) и ст. 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Подозреваемыми в уголовном деле есть 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действий и предъявления обвинения", - сообщили в СК.

Напомним, 28 сентября в Минске сотрудники КГБ Беларуси застрелили программиста компании EPAM Андрея Зельцера после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника. Погибший силовик вместе с другими сотрудниками КГБ пытались взломать дверь в квартиру Зельцера во время отработки адреса, по которому "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Андрей Зельцер был женат, имел сына.

По версии белорусских властей, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, после чего был убит ответным огнем. Противники этой версии считают, что Федосюка могли застрелить его напарники по ошибке.

По состоянию на 4 октября белорусские силовики задержали более 110 человек, что оставляли оскорбительные комментарии в интернете по поводу гибели сотрудника КГБ. Как сообщает белорусская правозащитная организация "Вясна", с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей. Количество задержанных постоянно уточняется.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
За время оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. гражданских, - ДенисоваЗа время оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. гражданских, - Денисова
В Беларуси более 100 человек задержали за комментарии об убийстве айтишника, - правозащитникиВ Беларуси более 100 человек задержали за комментарии об убийстве айтишника, - правозащитники
РоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 странРоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 стран
Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на его приговор, - МИДАдвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на его приговор, - МИД
В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человекаВ результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человека
В США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на абортыВ США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на аборты
В Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателейВ Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателей
Саакашвили арестовали в ГрузииСаакашвили арестовали в Грузии
Во время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человекВо время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человек
Регулятор продлил запрет на импорт электроэнергии из РоSSии и БеларусиРегулятор продлил запрет на импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости