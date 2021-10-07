Зеленский уволил послов Украины в четырех странах

Кроме того, президент принял отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебы.

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил четырех послов Украины.

Соответствующие указы №511/ 2021 - №514/2021 опубликованы на официальном портале главы государства.

В частности, президент уволил Ростислава Троненко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия .

Василий Серватюк освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан , а также с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству.

Также Зеленский освободил Евгения Микитенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Арабской Республике Египет и Владимира Яценковского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Литовской Республике.

Кроме того, согласно указу №515/2021, президент принял отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебы.

Напомним, в конце августа Зеленскийй уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.