Латвия готовит крупную международную конференцию по вопросам оккупации Крыма

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с вице-спикером Сейма Латвийской Республики Дагмарой Бейтнере-Ле Галла, которая находится с официальным визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Во время встречи стороны обсудили общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов.

Заместитель Председателя Верховной Рады также отметила, что Парламент Украины высоко ценит создание в Сайеме Латвии Крымской Платформы.

В свою очередь госпожа Дагмара Бейтнере-Ле Галла заверила, что Украина, ее суверенитет и территориальная целостность - очень важны для Латвии. По ее словам, латвийская сторона готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

Вместе с присутствующим на встрече Послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой стороны договорились скоординировать усилия по проведению мероприятий Крымской платформы. В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права.

Участницы и участники встречи также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и взаимодействие в ПАСЕ в рамках формата Балтик + и активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей.

"Нужно совместно реагировать на гибридные угрозы, стоящие перед нашими странами и безопасностью во всей Европе. Это необходимость совместно противостоять Северному потоку-2 как геополитическом проекту РФ . Это также применение всех возможных санкций к избранным в оккупированном Крыму депутатам Госдумы РФ и организаторам незаконных выборов", - отметила Елена Кондратюк.

В то же время вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла отметила, что Латвия готова к решительным действиям в этом направлении совместно с Украиной и ожидает соответствующих шагов с украинской стороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Организацию Объединенных Наций за игнорирование саммита Крымской платформы.