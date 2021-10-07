ЮАР хочет исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола "Джеймс Кларк Росс"

ЮАР заинтересована в проведении совместных с Украиной исследований в Антарктике.

Южно-Африканская Республика заинтересована в проведении совместных с Украиной исследований в Антарктике, в частности с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

Как сообщает Министерство образования Украины, об этом заявил посол ЮАР в Украине Андре Иоганнес Гроеневальд во время встречи с первым заместителем Министра образования и науки Украины Андреем Витренко 5 октября.

Со своей стороны Андрей Витренко отметил, что для расширения возможностей по научному потенциалу обеих стран Украина "готова обмениваться и проводить совместные научные исследования по необходимым для обеих сторон направлениям".

Украина купила научно-исследовательское судно "Джеймс Кларк Росс" 19 августа 2021 года после того, как в феврале президент Владимир Зеленский пообщался с украинскими полярниками.

Во вторник, 5 октября, судно прибыло в Одессу.