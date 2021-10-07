Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"

Фото: Офис президента Украины Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече, среди прочего, поднимались вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям нашего государства в контексте дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Владимир Зеленский отметил, что Германия - важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Глава Украинского государства подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы, в том числе участие страны в саммите и присоединение к его итоговой декларации.

Напомним, сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в город Корюковка Черниговской области, где почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года. Также Штайнмайер встретился с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.

У президента Германии также запланированы встречи с Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, также, как и Штайнмайер, приехавшим для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которые состоятся в Мемориальном центре Холокосте.

Последний раз Штайнмайер приезжал в Украину еще в мае 2018 года, когда президентом был Петр Порошенко.