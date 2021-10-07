Об экстрадиции Саакашвили в Украину речь не идет, - глава МИД Грузии

"Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно".

Оснований для экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Ни о какой экстрадиции речь не идет. Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно", - заявил министр в комментарии грузинским СМИ .

Он пояснил, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Украинская сторона, по его словам, такую информацию грузинской стороне не передавала.

По словам министра, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.