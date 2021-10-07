Об экстрадиции Саакашвили в Украину речь не идет, - глава МИД Грузии
"Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно".
Оснований для экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили нет.
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает “Интерфакс-Украина”.
"Ни о какой экстрадиции речь не идет. Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно", - заявил министр в комментарии грузинским СМИ.
Он пояснил, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Украинская сторона, по его словам, такую информацию грузинской стороне не передавала.
По словам министра, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.
Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.
МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.