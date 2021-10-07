Об экстрадиции Саакашвили в Украину речь не идет, - глава МИД Грузии

"Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно".

Об экстрадиции Саакашвили в Украину речь не идет, - глава МИД Грузии
Давид Залкалиани
Фото: МИД Грузии

Оснований для экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Ни о какой экстрадиции речь не идет. Абсурд вообще это обсуждать, потому что с правовой точки зрения такое невозможно", - заявил министр в комментарии грузинским СМИ.

Он пояснил, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Украинская сторона, по его словам, такую информацию грузинской стороне не передавала.

По словам министра, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и будет просить суд забрать у него лицензиюНацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и будет просить суд забрать у него лицензию
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: Саакашвили попал в беду, мы будем его защищатьКулеба: Саакашвили попал в беду, мы будем его защищать
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Глава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противенГлава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен
Глава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистамиГлава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами
Саакашвили обнародовал письмо к ЗеленскомуСаакашвили обнародовал письмо к Зеленскому
Ясько заявила, что поедет в Грузию поддержать Саакашвили, но не сейчасЯсько заявила, что поедет в Грузию поддержать Саакашвили, но не сейчас
Украинский консул посетила Саакашвили в грузинском СИЗОУкраинский консул посетила Саакашвили в грузинском СИЗО
Глава НБУ: "Нет оснований говорить о моей отставке"Глава НБУ: "Нет оснований говорить о моей отставке"
Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"
В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в УкраинуВ Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости