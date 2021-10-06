Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Бывшего депутата подозревают в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей
Фото: Макс Требухов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщает ”Укринформ”.

По информации УНИАН, поддержать Семенченко в суд пришли несколько десятков человек. Они в знак протеста перекрыли выход из зала заседаний, чтобы исключить вывоз Семенченко из здания суда.

Впоследствии конвою все же удалось вывести Семенченко из зала.

Активисты впоследствии объявили о намерении устроить акцию протеста у здания Офиса президента.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко инкриминировали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

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