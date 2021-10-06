Начальнику службы безопасности "Киевпасстранс" сообщили о подозрении

За процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс" в служебной халатности, что повлекло ущерб в размере 3,3 миллиона гривен выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году "Киевпастранс" заключил с победителем тендера - частной охранной компанией - договор о предоставлении услуг по физической охране станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам.

В дальнейшем на основании утвержденных актов КП перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн гривен.

Однако, досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

"Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс», который непосредственно и должен был проверить объемы предоставленных услуг. По заключению судебной экономической экспертизы, указанными действиями коммунальному предприятию КГГА нанесен ущерб на сумму 3,3 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

Также, в июле 2021 г. было сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, ранее ДФС вручила подозрение должностным лицам КП "Киевпастранс" за растрату 13 млн грн.