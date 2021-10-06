Волынский полицейский перечислил 800 тыс. гривен бюджетных средств своей теще

Мужчина подписал фиктивные сделки относительно ремонта и обслуживания служебного транспорта.

Экс-чиновника Главного управления Национальной полиции в Волынской области подозревают в завладении 800 тыс. гривен бюджетных средств, которые он перечислил своей тещи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии прокуратуры, мужчина подписал фиктивные сделки с частным предприятием по ремонту и обслуживанию служебного транспорта. На самом деле эти работы не выполнялись, впрочем, за них он перечислил 800 тыс. грн на счет своей тещи.

Схему разоблачили правоохранители, а сейчас дело расследует Государственное бюро расследований. Следователи ГБР сообщили мужчине о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Экс-полицейському грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

В прошлом году двое полицейских присвоили и продали металлические трубы весом 19 тонн, которые были вещественными доказательствами.

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