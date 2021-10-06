Волынский полицейский перечислил 800 тыс. гривен бюджетных средств своей теще
Мужчина подписал фиктивные сделки относительно ремонта и обслуживания служебного транспорта.
Экс-чиновника Главного управления Национальной полиции в Волынской области подозревают в завладении 800 тыс. гривен бюджетных средств, которые он перечислил своей тещи.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По версии прокуратуры, мужчина подписал фиктивные сделки с частным предприятием по ремонту и обслуживанию служебного транспорта. На самом деле эти работы не выполнялись, впрочем, за них он перечислил 800 тыс. грн на счет своей тещи.
Схему разоблачили правоохранители, а сейчас дело расследует Государственное бюро расследований. Следователи ГБР сообщили мужчине о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Экс-полицейському грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.
В прошлом году двое полицейских присвоили и продали металлические трубы весом 19 тонн, которые были вещественными доказательствами.