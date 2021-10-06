Украина просит поддержки НАТО в сохранении 45 млрд кубометров транзита газа, - ОГТСУ

"Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне РоSSии".

Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 млрд кубометров в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить РоSSии применять оружие против Украины или Европы.

Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона - именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности", - написал он в фейсбуке после заседания Политического комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран членов альянса в Брюсселе.

Другими важными шагами Макогон назвал отсутствие каких-либо исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2" и соблюдения рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест" и без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

Глава ОГТСУ подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне РоSSии.

"Последствия действий "Газпрома" уже почувствовали на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", - считает Макогон.

Он также отметил, что, несмотря на газовый кризис в Европе и рост цены до рекордно высоких $1900 за 1000 куб. м, сейчас "Газпром" транспортирует через ГТС Украины даже меньше законтрактованных объемов (менее чем 109 млн куб. м в сутки), тогда как Украина предлагает дополнительные мощности в 80 млн куб. м в сутки.

Напомним, 30 декабря 2019 года был подписан договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортную соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предусматривает транзит в 2020 году не менее 65 млрд куб. м роSSийского газа, в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата таких объемов гарантирована даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Недавнее соглашение "Газпрома" с Венгрией, после которого транзит роSSийского газа через Украину в эту страну было прекращено, несмотря на забронированные на год вперед мощности, показало, что "Газпром" готов к таким потерям. В то же время, снижение транзита, которое не противоречит контракту при условии продолжения оплаты мощностей, создает технические проблемы для украинской стороны.