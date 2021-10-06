Экономический комитет Рады рекомендовал отложить обязательное внесение информации о конечных бенефициарах в ЕГР

Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил отсрочку обязательного внесения в Единый государственный реестр информации о конечных бенефициарах субъектов хозяйствования и общественных организаций.

Отсрочка предусматривается еще на 9 месяцев, сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") в Facebook.

"Это позволит компаниям и общественным организациям избежать штрафов от 17 000 до 51 000 грн, которые они могли бы получить из-за нехватки времени на сбор необходимой информации", - пояснил он.

Это решение изложено в редакции законопроекта №5807, но после комитета его должны рассмотреть в зале заседаний Верховной Рады.

"Теперь - будем убеждать коллег в зале, чтобы принять его за основу и в целом уже завтра (четверг), чтобы оставили хотя бы один день на подпись этого закона Президенту Украины, и таким образом уложиться в сроки, чтобы снять эту неприятную финансовую угрозу для бизнеса и гражданского общества и дать им возможность избежать штрафов", - добавил депутат.

Пока юридические лица могут подать данные о своих бенефициарах до 10 октября.