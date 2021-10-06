Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отреагировал на то, что на презентации УЕФА бренда, логотипа и слогана чемпионата Европы по футболу 2024 Крым на карте Европы обозначили как территорию Украины.

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА , вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", - написал Аксенов в фейсбуке.

Как сообщалось, сегодня в Берлине на "Олимпиаштадионе" состоялась презентация логотипа и лозунга Евро-24. Сам чемпионат пройдет менее чем через три года в десяти немецких городах.

Разрабатывало логотип креативное агентство VMLY & R Branding из Лиссабона.