Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики".

Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024
Фото: espreso.tv

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отреагировал на то, что на презентации УЕФА бренда, логотипа и слогана чемпионата Европы по футболу 2024 Крым на карте Европы обозначили как территорию Украины.

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", - написал Аксенов в фейсбуке.

Как сообщалось, сегодня в Берлине на "Олимпиаштадионе" состоялась презентация логотипа и лозунга Евро-24. Сам чемпионат пройдет менее чем через три года в десяти немецких городах.

Разрабатывало логотип креативное агентство VMLY & R Branding из Лиссабона.

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