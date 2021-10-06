Штайнмайер почтил память жертв Корюковской трагедии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в город Корюковка Черниговской области, где почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сопровождает господина Штайнмайера вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Политики возложили цветы к месту захоронения и памятнику жертвам Корюковской трагедии, посетили Корюковский исторический музей. Президент Германии пообщался с украинским и немецким историками относительно трагических событий, произошедших в Корюковке в 1943 году.

Также Штайнмайер встретился с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

Корюковская трагедия - массовое убийство 6 700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области Украины), совершенное 1-2 марта 1943 года отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны. Масштабы трагедии - исключительные среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Корюковские убийства по количеству жертв почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь, в 41 - чешское Лидице, в 12 - французский Орадур.

Напомним, в среду утром в Украину прибыл федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Пресс-служба немецкого посольства сообщила, что сначала он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв массового убийства мирных жителей в ответ на действия советских партизан в 1943 году.

Затем у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который, как и Штайнмайер, приехал для участия в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокост.

Последний раз Штайнмайер приезжал в Украину еще в мае 2018 года, когда президентом был Петр Порошенко.