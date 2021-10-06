Закон о виртуальных активах не обеспечивает прозрачных условий для участников рынка и инвесторов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку Украины, чтобы не создавать новый орган центральной исполнительной власти.

Об этом говорится в предложениях главы государства к ветированному им закону о виртуальных активах. Документ с предложениями находится в распоряжении LB.ua.

Зеленский считает, что принятый парламентом закон не может быть подписан по нескольким причинам. В частности, закон предлагает осуществлять государственное регулирование рынка виртуальных активов различными государственными органами в зависимости от вида виртуальных активов, в том числе путем создания нового центрального органа исполнительной власти.

"Вместе с тем мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, сохранения стоимости, использования в платежных или инвестиционных целях, осуществляется регуляторами финансовых рынков", - говорится в обосновании.

В качестве примера приведено то, что определенные виды виртуальных активов по своей экономической сущности содержат признаки, характерные для финансовых инструментов, регулирование процедур эмиссии таких видов виртуальных активов должно осуществляться регуляторами финансовых рынков, поскольку эта функция присуща именно им. Поэтому, чтобы избежать создания нового центрального органа исполнительной власти, который потребует значительных расходов из бюджета, функции регулирования деятельности по привлечению средств и осуществлению инвестиций предлагается возложить на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и на НБУ.

"Положения Закона не создают завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности как составляющей принципа верховенства права, а также не обеспечивают понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав", - отмечается также в президентских замечаниях.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О виртуальных активах" 8 сентября. Целью закона является комплексное регулирование отношений, возникающих по созданию, выпуску в обращение и обращению виртуальных активов, а также обеспечение законодательного урегулирования принципов функционирования рынка таких активов.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков считает, что этот закон станет драйвером экономики.