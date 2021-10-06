Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации от COVID-19

Правительство выполнило распоряжение президента.

Кабинет министров выделил 25 млн гривен для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Фото: телеграм-канал Алексея Гончаренко

Необходимость активизации информационной кампании о важности вакцинации президент Владимир Зеленский отметил 4 октября.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности, членов своей семьи" , - заявил глава государства на совещании в ОП.

Также Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление. По состоянию на понедельник, 4 октября, в Украине из 11 млн пенсионеров были вакцинированы около 25%.

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