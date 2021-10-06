Рада вернула селу на Львовщине название, которое декоммунизировали в 2016 году

Верховная Рада вернула селу Мармузовичи на Львовщине название Андреевка, которое декоммунизировали в 2016 году.

За соответствующий проект постановления №2715 в среду, 6 октября, проголосовали 263 депутата.

Село получило название Андреевка в 1946 году в честь коллективизатора Ивана Андреева, который погиб "от рук украинских буржуазных националистов". В 2016 году село декоммунизировали, вернув ему историческое название Мармузовичи. Местным жителям оно не понравилось, и сельсовет попросил вернуть название Андреевка. Теперь село будет называться якобы в честь апостола Андрея Первозванного.

Другим постановлением №5571 депутаты Верховной Рады переименовали поселок с уникальным названием Бильмак в Запорожской области в Каменку.

До 2016 года оно называлось Куйбышевым, а 2016 году в рамках декоммунизации получило название Бильмак (первое название, которая функционировало до 1845 года). Местным жителям оно не понравилось, и они попросили о переименовании в Каменку.

Напомним, что декоммунизация в Украине проходила в первые годы президентства Петра Порошенко. За время кампании были переименованы около тысячи населенных пунктов, в частности, областные центры Днепропетровск (стал Днепром) и Кировоград (стал Кропивницким), было снесено около 2,5 тыс. памятников советским деятелям.

Однако точечно в Украине до сих пор находят непереименованные топонимы, населенные пункты или неснесенные памятники. Также до сих пор сохраняются названия Днепропетровской и Кировоградской областей, поскольку их изменение требует сложной процедуры внесения поправок в Конституцию.