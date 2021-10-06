Венедиктова подписала подозрение Труханову по делу НАБУ о махинациях с землей

Мэру инкриминируют ущерб на 533 млн гривен.

Венедиктова подписала подозрение Труханову по делу НАБУ о махинациях с землей
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

"Подписала 5 подозрений в рамках расследования НАБУ и САП. Это очень важное и показательное дело [...] Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием", - заявила она в фейсбуке в среду, 6 октября.

Следствие считает, что эти люди были причастны к земельным махинациям в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой. В целом, согласно экспертным заключениям, ущерб городскому бюджету составил более 533 млн грн. Эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд", - написала Венедиктова.

Напомним, что это не первое уголовное дело против Труханова.

В частности, он обвиняется в завладении 92 млн грн бюджетных средств в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

В 2019 году Малиновский райсуд Одессы оправдал Труханова, но апелляционная палата ВАКС отменила этот приговор.

Его также обвиняли в недостоверным декларировании, но ВАКСу пришлось закрыть два дела по этой статье после того, как Конституционный Суд признал ее положения неконституционными.

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