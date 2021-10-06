Стефанчука снова пытались отстранить от председательства на заседаниях Верховной Рады

За это предложение уже в третий раз не хватило голосов.

Стефанчука снова пытались отстранить от председательства на заседаниях Верховной Рады
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Первого вице-спикера Руслана Стефанчука снова пытались отстранить от председательства на заседании Верховной Рады. Предложение поступило от двух фракций.

Артур Герасимов ("Европейская солидарность") заявил, что просьба об отстранении подается, так как "во время того, как руководителем партии Слуга народа Александром Корниенко было объявлено предложение об отзыве господина Разумкова с должности, к сожалению, были очень серьезные ошибки".

По его словам, отстранить Разумкова можно было только за нарушение регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете.

Впрочем голосов за отстранение Стефанчука не собралось - за проголосовали только 49 народных депутатов.

На согласительном совете в понедельник между Разумковым и "слугами" возник спор из-за внесения предложений в расписание пленарной неделе. Спикер отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

Во вторник Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях. Решение отстранить объяснили тем, что Разумков в понедельник якобы нарушил Регламент, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний. Председательствующим после отстранения стал Стефанчук.

Однако вице-спикер парламента Елена Кондратюк и некоторые оппозиционные фракции заявили, что отстранить председательствующего можно только за нарушение Регламента, которое состоялось сегодня, а не накануне. Таким образом отстранение Разумкова противоречит нормам закона.

Из-за этого "Евросолидарнисть" и "Голос" во вторник дважды инициировали голосование за отстранение Стефанчука, который стал председательствовать, ведь, по их утверждению, он делает это с нарушением из-за незаконности отстранения Разумкова. Впрочем ни разу нужного количества голосов за отстранение Стефанчука не собралось.

После этого "Слуга народа" и "Доверие" инициировали совещание для обсуждения проведения нового согласительного совета. После совещания Стефанчук сказал, что заседание он должен закрыть, а депутаты должны сформировать новую повестку дня.

"Учитывая, что согласительный совет не утвердил повестку дня, было внесено предложение безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня. Я вынужден объявить закрытым пленарное заседание. Надеюсь, в ближайшее время будет согласительный совет. Работу мы продолжим завтра в соответствии с регламентом", - заявил Стефанчук.

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