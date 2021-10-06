Кулеба: Саакашвили попал в беду, мы будем его защищать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили получает весь объем консульской помощи. Дальнейшие действия государства будут зависеть от того, что с ним будут делать грузинские власти.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от украинского государства, который предоставляется любому другому гражданину, который попадает в беду за границей. В понедельник его посетил украинский консул. Мы поручили нашему посольству в Грузии наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом. Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти по Саакашвили. Но мы будем его защищать, поскольку он наш гражданин", - заявил Кулеба.

Напомним, что Саакашвили потерял гражданство Грузии в 2015 году, после того, как он получил украинский паспорт.

Он является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии и был заочно приговорен к лишению свободы. Несмотря на это, 1 октября 2021 года он приехал на родину, нелегально перейдя границу, в надежде мобилизовать избирателей своей бывшей партии ЕНД перед местными выборами.

Грузинские власти задержали Саакашвили и отправила за решетку. Отдавать его Украине Грузия не планирует.