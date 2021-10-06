В некоторых населенных пунктах 3 областей отказались переименовывать улицу в честь Терешковой

Аргументация каждого из советов разная.

В селе Обиходы Житомирской области, селе Подворное Черновицкой области и Нерубайское Одесской области отказались переименовывать улицу в честь единороски Валентины Терешковой. Об этом стало известно из ответов на запросы и обращений граждан.

Согласно ответу из Коростенского городского совета, в селе Обиходы жители не пожелали проводить общественные обсуждения по переименованию улицы в честь Терешковой В.

Согласно ответу из Мамалиговского сельского совета, отказ в переименовании улицы в селе Подворное аргументируется тем, что улица названа в честь первой летчицы, и не имеет никакого отношения к оккупации Крыма и политики.

Согласно ответу Нерубайского сельского совета, в с. Нерубайское Одесской области отказались переименовывать улицу Терешковой, мотивируя это тем, что нет данных, что улица названа именно в честь Терешковой Валентины.

Кроме этого, в селе Росошаны Черновицкой области отказались переименовывать улицу Чапаева, которая также подпадает под действие закона о декоммунизации.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Ранее отказались переименовывать улицы в селе Коблево Николаевской области, но впоследствии переименовали. Также отказались переименовывать улицы в Смеле и Чигирине.



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