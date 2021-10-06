Голосование за назначение нового спикера Рады и первого "вице" будет в пятницу, - Арахамия

Руслан Стефанчук - не единственный претендент на должность нового главы парламента.

Голосование за назначение нового спикера Рады и первого "вице" будет в пятницу, - Арахамия
Давид Арахамія
Фото: Макс Левин

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук претендует на должность главы парламента, но не является единственным кандидатом. То же касается главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и позиции первого вице-спикера.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

"Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", - отметил он.

По словам Арахамии, вероятнее всего, в четверг после снятия Разумкова будет заседание фракции "Слуга народа", а в пятницу состоится голосование за нового главу парламента и его первого заместителя.

По прогнозам главы фракции, за отставку спикера будет 240 голосов "за".

"240 я жду на табло. Как я вам и говорил в Трускавце", - напомнил он.

Он также опроверг информацию о подкупе депутатов за голосование за отставку спикера.

"Многое говорят. Я также, например, слышал, что кому-то предлагают по $100 тыс. за неголосование", - отметил он.

Арахамия призвал обращаться к правоохранителям по поводу информации о подкупе депутатов.

Обновление. Александр Корниенко сообщил, что голосование за новый президиум Рады в пятницу связано с необходимостью подготовки Аппаратом документов на новых кандидатов.

В четверг после отставки спикера Дмитрия Разумкова Аппарат начнет подготовку документов о кандидатах на должности спикера и первого вице-спикера. По прогнозам Корниенко, рассмотрение вопроса об отставке Разумкова "займет полтора часа".

"Регламент не определяет сроки, это определяет зал. Но есть определенный процедурный процесс, который заключается в подготовке документов на каждого из кандидатов. Конечно, Аппарату нужно время, чтобы их подготовить. Там есть и декларация и так далее. Завтра голосования не будет, будет , возможно, в пятницу. Завтра - голосование по отзыву", - отметил он.

Напомним, голосование за снятие Разумкова внесли в повестку дня на четверг. Сам спикер говорил, что процедура должна проходить по регламенту, то есть занять до 10 дней. Согласно процедуре, спикер и Счетная палата должны предоставить отчеты о работе и выполнения бюджета за два дня до голосования за отставку. Однако в регламентном комитете сказали, что дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада. Следовательно, замена спикера вполне реальна на этой пленарной неделе.

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