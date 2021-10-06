На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец

По состоянию на утро 6 октября вражеских обстрелов не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного "Минском" вооружения. Вследствие вражеских обстрелов был ранен украинский боец.

В пресс-центре ООС отмечают, что военнослужащий ОС получил огнестрельное осколочное ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья - удовлетворительное.

В утренней сводке штаба сообщают, что вчера в районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Около Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского роSSийские наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7:00 6 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.