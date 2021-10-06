На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец

По состоянию на утро 6 октября вражеских обстрелов не зафиксировано.

На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного "Минском" вооружения. Вследствие вражеских обстрелов был ранен украинский боец.

В пресс-центре ООС отмечают, что военнослужащий ОС получил огнестрельное осколочное ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья - удовлетворительное.

В утренней сводке штаба сообщают, что вчера в районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Около Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского роSSийские наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7:00 6 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистамиОфис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами
Украинский консул посетила Саакашвили в грузинском СИЗОУкраинский консул посетила Саакашвили в грузинском СИЗО
На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи ВодяногоНа Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе украинский военный получил осколочное ранениеНа Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"
На Донбассе ранены два бойца ВСУНа Донбассе ранены два бойца ВСУ
За сутки на Донбассе погиб военный ВСУ, еще один - раненЗа сутки на Донбассе погиб военный ВСУ, еще один - ранен
На полигоне под Киевом погиб боец НацгвардииНа полигоне под Киевом погиб боец Нацгвардии
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости