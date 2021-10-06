Гетманцев будет председательствовать при рассмотрении снятия Разумкова

Глава налогового комитета парламента, депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев будет председательствовать на заседании, во время которого будут рассматривать снятие Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Соответствующее предложение предложил поставить на голосование глава партии СН Александр Корниенко.

"Он профессионально ведет комитеты и к его беспристрастности точно вопросов не возникнет", - заверил Корниенко.

За председательство Гетманцева проголосовали 239 народных депутатов.

Среди других кандидатур "Евросолидарнисть" назвала Гео Лероса (исключенного из фракции СН), Юрия Корячвенкова ("Юзика") и Алексея Гончаренко. Корявченков заявил самоотвод от участия, поэтому его кандидатуру не рассматривали.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил еще кандидатуру "слуги" Александра Бакумова.

Сам Разумков отстранен от председательства на два пленарных дня, а Руслан Стефанчук, который председательствует, не может вести рассмотрение этого вопроса из-за конфликта интересов - он претендует стать новым главой парламента.

Председательствовать на заседании может только человек, который не подписался за рассмотрение снятия Разумкова в подписных листах. Гетманцев свою подпись не ставил.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук претендует на должность главы парламента, но не является единственным кандидатом. То же касается главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и позиции первого вице-спикера. Голосовать за назначение будут в пятницу.