"Не будем покрывать безумие", - Венедиктова отреагировала на инцидент в кабинете Мецгера
"Воспрепятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна".
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на инцидент, связанный с применением силы в отношении журналистов в офисе государственного Укрэксимбанка.
Она пообещала справедливое и эффективное расследование дела.
"В этом вопросе нет места для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве, и мы это докажем", - написала Венедиктова в фейсбуке.
Генпрокурорка отметила, что подписанный с медиа меморандум - "это реальные намерения, а не просто формальность".
"Воспрепятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна", - заявила она.
По мнению Венедиктовой, сложение полномочий главой правления банка Евгением Мецгером не изменит сути проблемы. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием "этого просто недопустимого инцидента".
Напомним, после нападения на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что полиция уже приобщила эту запись к делу.
В ОП назвали поведение представителей банка недопустимым и выступили за отстранение Евгения Мецгера. После этого глава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".