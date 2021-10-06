"Не будем покрывать безумие", - Венедиктова отреагировала на инцидент в кабинете Мецгера

"Воспрепятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна".

"Не будем покрывать безумие", - Венедиктова отреагировала на инцидент в кабинете Мецгера
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на инцидент, связанный с применением силы в отношении журналистов в офисе государственного Укрэксимбанка.

Она пообещала справедливое и эффективное расследование дела.

"В этом вопросе нет места для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве, и мы это докажем", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Генпрокурорка отметила, что подписанный с медиа меморандум - "это реальные намерения, а не просто формальность".

"Воспрепятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна", - заявила она.

По мнению Венедиктовой, сложение полномочий главой правления банка Евгением Мецгером не изменит сути проблемы. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием "этого просто недопустимого инцидента".

Напомним, после нападения на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что полиция уже приобщила эту запись к делу.

В ОП назвали поведение представителей банка недопустимым и выступили за отстранение Евгения Мецгера. После этого глава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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