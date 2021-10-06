Качура: "Депутаты собрали подписи для запросов в Офис генпрокурора и полицию по парламентскому контролю в деле Мецгера"

Соответствующие запросы будут озвучены в Раде в пятницу.

Народные депутаты собрали подписи для запросов в Офис генпрокурора и руководителя Национальной полиции Украины по парламентскому контролю по делу о нападении главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера на журналистов.

Об этом в кулуарах ВР заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент LB.

Соответствующие запросы по контролю правоохранительных органов "по этому позорному делу" будут озвучены в Раде в пятницу.

"Действительно, поступил абсолютно недопустимо, это является уголовно наказуемым деянием, на мой взгляд. Воспрепятствование журналистской деятельности в стране, в которой действительно свобода слова - то, за что боролось не одно поколение украинцев - мы не отпустим эту ситуацию", - заявил Качура.

Напомним, "Радио Свобода" заявила, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Полиция привлекла к материалам расследования распространено в интернете видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, где зафиксировано противоправные действия в отношении журналистов Радио "Свобода".

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В ОП назвали поведение представителей банка недопустимым и выступили за отстранение Евгения Мецгера. После этого глава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".