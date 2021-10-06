Полиция приобщила видео из кабинета Мецгера к делу о нападении на журналистов, - Монастырский

"Уверен, что расследование не займет много времени".

Полиция приобщила видео из кабинета Мецгера к делу о нападении на журналистов, - Монастырский
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Полиция привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов Радио "Свобода".

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он добавил, что в ближайшее время потерпевшая сторона передаст оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу.

Министр напомнил, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато 4 октября.

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. От себя добавлю, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В ОП назвали поведение представителей банка недопустимым и выступили за отстранение Евгения Мецгера.

После этого глава правления Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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