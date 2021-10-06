В Украину приехал президент Германии

Штайнмайер встретится с Зеленским и примет участие в памятном мероприятии в Бабьем Яру.

Франк-Вальтер Штайнмайер
Фото: vlast.kz
Франк-Вальтер Штайнмайер

В среду утром в Украину прибыл федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Пресс-служба немецкого посольства сообщила, что сначала он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв массового убийства мирных жителей в ответ на действия советских партизан в 1943 году.

Федеральний президент ?? Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва! Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшануати пам\'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з @ZelenskyyUa та Президентом Ізраїлю @Isaac_Herzog, а також відвідання Бабиного Яру. Залишайтеся з нами!

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2021

Затем у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который, как и Штайнмайер, приехал для участия в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокост.

Напомним, что последний раз Штайнмайер приезжал в Украину еще в мае 2018 года, когда президентом был Петр Порошенко.

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