В Украину приехал президент Германии

Штайнмайер встретится с Зеленским и примет участие в памятном мероприятии в Бабьем Яру.

Фото: vlast.kz Франк-Вальтер Штайнмайер

В среду утром в Украину прибыл федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Пресс-служба немецкого посольства сообщила, что сначала он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв массового убийства мирных жителей в ответ на действия советских партизан в 1943 году.

Федеральний президент ?? Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва! Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшануати пам\'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з @ZelenskyyUa та Президентом Ізраїлю @Isaac_Herzog , а також відвідання Бабиного Яру. Залишайтеся з нами! — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2021

Затем у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который, как и Штайнмайер, приехал для участия в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокост.

Напомним, что последний раз Штайнмайер приезжал в Украину еще в мае 2018 года, когда президентом был Петр Порошенко.