CША впервые с 2016 года раскрыли число ядерных боеголовок

По состоянию на сентябрь 2020 года в арсенале США было 3 750 ядерных боеголовок.

CША впервые с 2016 года раскрыли число ядерных боеголовок
Балістична ракета LGM-25C Titan II
Фото: missilery.info

Государственный департамент опубликовал данные по количеству ядерных боеголовок в арсенале США. Эти данные были обнародованы впервые за последние четыре года, поскольку бывший президент Дональд Трамп запретил публикацию такой информации, передает Голос Америки.

По состоянию на 30 сентября 2020 года в арсенале вооруженных сил США было 3 750 активных и неактивных ядерных боеголовок, что на 55 боеголовок меньше, чем годом ранее, и на 72 заряды меньше по сравнению с 2017 годом.

"Этот показатель является самым низким после того, как ядерный арсенал США достиг своего пика в разгар холодной войны с Советским Союзом в 1967 году. В тот момент в арсенале США насчитывалось более 31 тысячи ядерных зарядов", - говорится в публикации.

В Госдепе отмечают, что обнародование статистики свидетельствует о том, что администрация президента Джо Байдена пытается возобновить переговоры с Россией по вопросам ядерного разоружения, что зашли в тупик при Трампе.

Действующий договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) ограничивает количество ядерных боеголовок как в американском, так и в роSSийском арсеналах, и если стороны не заключат новое соглашение до истечения срока нынешнего договора, возникнет риск того, что обе стороны могут отказаться от ограничений.

Договором предусмотрено сокращение обеими сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

На прошлой неделе роSSийские и американские дипломаты провели в Женеве заседание за закрытыми дверями, чтобы начать подготовку к разработке соглашения, которое придет на смену СНВ-III, а также о договоре, регулирующем обычные вооружения.

Источники в Белом доме назвали переговоры "продуктивными".

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в январе 2021 года в арсенале США было 5 550 боеголовок, в РоSSии - 6 255, в Китае - 350, в Великобритании - 225, а во Франции - 290. Эта статистика включает в себе списанные боеголовки.

По данным института, в арсеналах Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи, которые не являются членами "ядерного клуба", в общем насчитывается около 460 ядерных боеголовок.

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