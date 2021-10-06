В деле о нападении на съемочную группу "Схем" сообщили два подозрения

В деле о нападении на съемочную группу "Схем" во время интервью с главой "Укрэксимбанка" прокуратура объявила двум лицам о подозрении. Сейчас устанавливается местонахождение фигурантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает РБК-Украина.

"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос (местонахождение лиц - ред.). То, что один человек сложил полномочия, это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", - рассказала Максимец.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на журналистов и заявила, что ответственным будет сообщено о подозрении. "Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - подчеркнула Венедиктова.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что расследование "не займет много времени".

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявила, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст . 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов, обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки.

В пресс-службе банка сообщили, что проведут пресс-конференцию сегодня, 6 октября. Однако, позже ее отменили. А сам Мецгер извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".